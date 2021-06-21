Биржа: рубль существенно просел к доллару и евро

Белорусский рубль существенно просел к двум из трех основных валют.

Доллар добавил 0,0167 пункта — 2,532 белорусского рубля.

Евро укрепился на 0,0104 пункта — 3,0068 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь упал на 0,0238 пункта — 3,4612 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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