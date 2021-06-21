Жара не отпускает — на днях будет до +36°С
Очень жаркая погода продолжит кого-то радовать, а кому-то доставлять неудобства.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра покажет:
22 июня
- ночью +17..+23°С;
- днем +29..+34°С (местами до +35°С).
23 июня
- ночью +17..+22°С;
- днем +29..+34°С (местами +35..+36°С).
24 июня
- ночью +18..+23°С;
- днем +28..+34°С (местами +35..+36°С).
Напомним, 20 июня на 15 метеостанциях были
В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.