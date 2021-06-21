Жара не отпускает — на днях будет до +36°С

/ Общество
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Очень жаркая погода продолжит кого-то радовать, а кому-то доставлять неудобства.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра покажет:

22 июня

  • ночью +17..+23°С;
  • днем +29..+34°С (местами до +35°С).

23 июня

  • ночью +17..+22°С;
  • днем +29..+34°С (местами +35..+36°С).

24 июня

  • ночью +18..+23°С;
  • днем +28..+34°С (местами +35..+36°С).

Напомним, 20 июня на 15 метеостанциях были зарегистрированы новые температурные рекорды.

В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.

 

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Тэги: прогноз погоды

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