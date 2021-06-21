Доллар и евро серьезно дорожают на фоне новых санкций ЕС
Утром в понедельник американская и европейская валюты серьезно укрепляются на открытии торгов БВФБ.
Три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:
- доллар — 2,5349 белорусского рубля (+0,0196 пункта);
- евро — 3,0068 белорусского рубля (+0,0104 пункта);
- российский рубль — 3,4623 белорусского рубля за 100 российских (-0,0227 пункта).
На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
Напомним, сегодня
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