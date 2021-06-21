Пять человек утонуло в воскресенье, среди них двое детей

Очередные факты гибели в воде зафиксированы на территории Беларуси.

Как сообщили в МЧС, среди погибших двое детей: в 14:15 беда произошла в реке Бася (Чаусы) — обнаружена и извлечена из воды утонувшая девочка (2006 г.р.); в 17:42 поступило сообщение о трагедии в реке Днепр (Шклов) — утонул мальчик (2012 г.р.).

Кроме этого, погибли:

59-летний мужчина (озеро Мурожницкое в деревне Язвино Шумилинского района);

32-летний мужчина (озеро Броды в Могилеве);

52-летний мужчина (карьер в Верхнедвинске).

В МЧС сообщили и о спасении на воде. Старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 29 Игорь Никитенко спас тонувшего человека на акватории Цнянского водохранилища.