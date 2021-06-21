В Оршанском районе ребенок выпал из окна

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Происшествие случилось в агрогородке Бабиничи накануне днем.

По данным Следственного комитета, четырехлетняя девочка находилась со своей мамой в гостях у бабушки.

«Мама с ребенком спали в комнате с открытым окном. Проснувшись, девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна второго этажа на газон и асфальтированную поверхность тротуара», — отметили в СК.

Девочку с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, сейчас она находится под присмотром врачей.

 

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Фото Следственного комитета
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Тэги: выпала из окна Город: Орша

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