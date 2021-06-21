Официально: партия Пашиняна уверенно победила на парламентских выборах
По данным Центризбиркома Армении на 07:00 по местному времени, убедительную победу на состоявшихся выборах в парламент одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна.
После подсчета 95,8% бюллетеней, ЦИК опубликовал следующие результаты:
- Партия «Гражданский договор» — 54,21%;
- Блок «Армения» — 20,89%;
- Блок «Честь имею» — 5,25% (64131),
- Партия «Процветающая Армения» — 3,99%;
- Партия «Республика» — 3,03%.
У остальных менее 3%.
Проходной барьер для партийных блоков составлял 7%, а для партий — 5.