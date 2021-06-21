Официально: партия Пашиняна уверенно победила на парламентских выборах

/ Мир
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По данным Центризбиркома Армении на 07:00 по местному времени, убедительную победу на состоявшихся выборах в парламент одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна.

После подсчета 95,8% бюллетеней, ЦИК опубликовал следующие результаты:

  1. Партия «Гражданский договор» — 54,21%;
  2. Блок «Армения» — 20,89%;
  3. Блок «Честь имею» — 5,25% (64131),
  4. Партия «Процветающая Армения» — 3,99%;
  5. Партия «Республика» — 3,03%.

У остальных менее 3%.

Проходной барьер для партийных блоков составлял 7%, а для партий — 5.

 

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Тэги: Армения

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