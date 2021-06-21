Момент истины для России на Евро-2020

Сегодня завершается групповой этап для сборных, выступающих в квартетах В и С.

Накануне «отстрелялась» группа А: Италия — Уэльс — 1:0, Швейцария — Турция — 3:1.

Турнирное положение:

Италия — 9 Уэльс — 4 Швейцария — 4 Турция — 0

Четыре сегодняшних матча начнутся в 19:00 и 22:00. Сначала в Бухаресте и Амстердаме выяснят Украина — Австрия, а также Северная Македония — Нидерланды.

Турнирное положение в группе С после двух матчей:

Нидерланды — 6 Украина — 3 Австрия — 3 Северная Македония — 0

А во второй половине игрового дня матчи примут Коппенгаген и Санкт-Петербург: Россия — Дания и Финляндия — Бельгия.

Турнирное положение в группе В после двух матчей:

Бельгия — 6 Россия — 3 Финляндия — 3 Дания — 0