Момент истины для России на Евро-2020
Сегодня завершается групповой этап для сборных, выступающих в квартетах В и С.
Накануне «отстрелялась» группа А: Италия — Уэльс — 1:0, Швейцария — Турция — 3:1.
Турнирное положение:
- Италия — 9
- Уэльс — 4
- Швейцария — 4
- Турция — 0
Четыре сегодняшних матча начнутся в 19:00 и 22:00. Сначала в Бухаресте и Амстердаме выяснят Украина — Австрия, а также Северная Македония — Нидерланды.
Турнирное положение в группе С после двух матчей:
- Нидерланды — 6
- Украина — 3
- Австрия — 3
- Северная Македония — 0
А во второй половине игрового дня матчи примут Коппенгаген и Санкт-Петербург: Россия — Дания и Финляндия — Бельгия.
Турнирное положение в группе В после двух матчей:
- Бельгия — 6
- Россия — 3
- Финляндия — 3
- Дания — 0