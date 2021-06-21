Белорусские власти с надеждой смотрят на Азию

Санкции против Беларуси, вполне вероятно, связаны не с политикой, а с вопросами передела рынков и выталкивания с них конкурентов, заявил министр экономики Александр Червяков.

Александр Червяков / Фото Минэкономики

Чиновник ожидает из-за этого одномоментного снижения ВВП до 3% в отраслях, которые подпадут под санкции ЕС.

«С одной стороны, санкции — это вызов, а с другой — это возможности для нашей экономики посмотреть под совсем другим углом на новые рынки, на новых партнеров. И мы достаточно активно работаем в этом направлении. Как раз наш план, о котором сейчас много говорят, направлен на то, чтобы развивать новые рынки. Это поворот к Азии», — сказал Червяков в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, издержки будут связаны с необходимостью перенаправления товарных потоков. «И вот эти издержки как раз могут составить одномоментно до 3% ВВП», — пояснил чиновник.

Червяков считает, что эти потери могут быть компенсированы импортозамещением, работой на внутреннем рынке и снижением издержек производства.

Министр напомнил, что во время мирового локдауна из-за пандемии коронавируса Беларусь не закрывалась, предприятия работали, и увязал санкции с экономическими вопросами.

«Наверное, одна из причин, почему ввели санкции именно сейчас, на наш взгляд, под предлогом каких-то политических вопросов, наверное, скрывается экономика. Скорее всего, экономика. Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции достигали своих политических целей. Но под этими санкциями скрывалось другое — вопросы, связанные с разделением рынков, выталкиванием конкурентов. И эти же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси», — высказал предположение Червяков.

По его словам, Беларусь все еще надеется на прагматизм западных партнеров и ожидает, что они «все же нажмут на стоп-кран и приостановят все эти действия в отношении нашей страны».

Червяков также отметил, что пока экономика демонстрирует рост.

«За эти пять месяцев мы приросли на 3,1% и по сути дела перекрыли то падение, которое было в 2020 году. И к 2019-му, достаточно успешному году, вышли с приростом в 1,2%. То есть экономика сработала с плюсом», — заявил министр.

«Мы имели уже определенный импульс, который дал возможность сохранить темп и быстрее войти в рынки, на которых наши конкуренты немножко отстали», — предположил глава Минэкономики, подчеркнув, что «государство выполняет свои социальные обязательства».

Заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в программе «Неделя» на телеканале СТВ высказал мнение, что санкции пока не оказывают существенного влияния на экономику страны. «Мы видим (появились недавно данные по пяти месяцам) — экономика прирастает. Плюс еще 0,6 пункта к прошлому периоду — 103,1 в целом за пять месяцев. В принципе, эти результаты нас очень удовлетворяют», — сказал чиновник.

По его словам, рассматриваются различные сценарии, их возможное влияние на работу отраслей.

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