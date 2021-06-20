Правозащитнице Марфе Рабковой продлили на три месяца срок содержания под стражей

Срок содержания под стражей правозащитницы Марфы Рабковой продлен еще на три месяца — до 17 сентября, сообщает телеграм-канал лишенного в Беларуси госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Марфа Рабкова.

В апреле находящаяся в минском СИЗО № 1 Марфа Рабкова была признана склонной к экстремизму и поставлена на профилактический учет.

Правозащитница была задержана 17 сентября 2020 года. Первоначально она обвинялась по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках). Затем правозащитнице предъявили обвинение еще по двум статьям УК: ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст. 285 (участие в преступной организации). Ей грозит до 12 лет лишения свободы. В марте срок содержания Рабковой под стражей был продлен до 17 июня.

Белорусские правозащитники признали коллегу политзаключенной. В ее защиту выступили специальные докладчики ООН.