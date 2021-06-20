Светлана Тихановская прибыла с визитом в Люксембург
Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 20 июня прибыла с визитом в Люксембург,
Визит Тихановской в Люксембург и Брюссель по приглашению верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля продлится до 22 июня.
Как сообщил Вячорка, утром 21 июня Тихановская выступит перед министрами иностранных дел Евросоюза о ситуации в Беларуси и ответит на их вопросы.
Планируется, что во время встречи будут опубликованы списки имен и компаний, которые включены в четвертый пакет санкций Евросоюза. Также будут обсуждаться секторальные санкции против режима Лукашенко, отмечается в релизе.
Кроме того запланирована серия двусторонних встреч с представителями ЕС по помощи медиа, репрессированным и правозащитникам. В Люксембурге Тихановская встретится с премьер-министром страны.