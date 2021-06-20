Журналистка Катя Андреева осваивает в колонии новую профессию — помощницы швеи

Журналист Игорь Ильяш поделился в Фейсбуке новостью о своей супруге политзаключенной Екатерине Андреевой.

Екатерина Андреева. Фото: Фейсбук Игоря Ильяша.

В письме Екатерина рассказывает о том, как проходят ее дни в Гомельской колонии. Она сообщает, что приступила к работе на швейной фабрике, где шьет трикотажные изделия — джемперы, шапки, погоны, мелкие детали одежды (речь идет об элементах формы для курсантов МЧС). «Абсолютно медитативное занятие», — говорит.

Как можно судить из письма, в целом она довольна, что бесконечное сидение в камере сменилось работой, пишет Ильяш.

«Она сейчас помощница швеи. У неё 8-часовой рабочий день. «Я никогда не боялась труда. Он не бывает стыдным, недостойным. Любой труд почетен», — пишет она.

Говорит, что «к великому счастью» нашла на книжной полке в отряде «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Теперь читает.

По словам Игоря Ильяша, отдельно Катя просит прощения у тех, кто ей пишет в колонию: времени отвечать на письма совсем мало, это ведь не СИЗО. Но обещает, что постепенно постарается ответить всем.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов на символической «площади Перемен» в Минске.

На заседании суда Фрунзенского района столицы 18 февраля судья Наталья Бугук признала их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях) и приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

23 апреля Минский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор и оставил его в силе.

Во время процедур по обжалованию Андрееву и Чульцову содержали в следственном изоляторе Жодино. Обеих поставили на профилактический учет как «склонных к экстремизму и иным деструктивным действиям».

Белорусское правозащитное сообщество признало журналисток политическими заключенными.

10 июня Международный женский медиафонд (IWMF) объявил Андрееву и Чульцову лауреатами 31-й премии «Отвага в журналистике» наряду с перуанской журналисткой-расследователем Паолой Угас, американской фотожурналисткой-документалистом Ванессой Шарло и редакционным штатом индийской газеты Khabar Lahariya.

Письма и телеграммы теперь можно отправлять по адресу: 246035, Гомель, ул. Антошкина, 3, ИК №4. Екатерине Андреевне Бахваловой.