Как спастись от экстремальной жары — советы медиков

В Беларуси установилась жаркая погода, из-за которой страдают люди, особенно восприимчивые к погодным условиям. Британские медики из Университета Лафборо утверждают, что есть несколько способов снизить влияние высоких температур на организм, сообщает medikforum.ru .

Фото: attuale.ru.

Специалисты советуют при перегреве организма принимать теплый или даже горячий душ. Несмотря на кажущуюся парадоксальность этого, медики отмечают, что горячая вода приводит к запуску механизма потоотделения, который регулирует теплоотдачу и снижает температуру тела. Аналогичный эффект наблюдается при употреблении горячих напитков.

«Напиток с температурой 50°C приводит к более высокому потоотделению (около 570 мл против около 465 мл для 1,5°C). На практике это означает, что выделяется больше пота, который испаряется с поверхности кожи, увеличивая потери тепла от испарения и уменьшая накопление тепла телом», — пояснили врачи из Великобритании.