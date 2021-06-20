Фотофакт. Минчанин на Chevrolet разбился под Сморгонью — спидометр показывал на 120

С дороги в кювет и в дерево — таким оказался последний маршрут для жителя Минска. ДТП произошло 19 июня в двух километрах от Сморгони — на прямой автодороге, связывающей этот город с Молодечно.

Как сообщает портал autogrodno.by , изображение спидометра позволяет предположить, что автомобиль — из Америки: максимальные цифры — 140. Скорее всего, это в милях. А значит, скорость во время удара была выше 190 км/ч.

37-летний водитель, управляя Chevrolet, на прямом асфальтированном участке не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. От удара мужчина скончался на месте.

Специалисты выясняют все обстоятельства, приведшие к трагедии, сообщает ГАИ Гродно.

Фото: ГАИ УВД Гродненского ОИК.