Фотофакт. Минчанин на Chevrolet разбился под Сморгонью — спидометр показывал на 120
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С дороги в кювет и в дерево — таким оказался последний маршрут для жителя Минска. ДТП произошло 19 июня в двух километрах от Сморгони — на прямой автодороге, связывающей этот город с Молодечно.
Как сообщает портал
37-летний водитель, управляя Chevrolet, на прямом асфальтированном участке не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево. От удара мужчина скончался на месте.
Специалисты выясняют все обстоятельства, приведшие к трагедии, сообщает ГАИ Гродно.
Фото: ГАИ УВД Гродненского ОИК.