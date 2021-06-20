COVID-19: за сутки в Беларуси официально зарегистрировано 582 случая инфекции

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 582 случая COVID-19, скончались 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 882 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

 

 

19 июня было зарегистрировано 711 заболевших, 18 июня — 764, 17-го — 873, днем ранее — 887. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 410.678, выздоровело 403.758 человек. Умерло 3.044 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17.200 тестов на коронавирус (днем ранее 17.005). С начала эпидемии сделано 6.645.103 теста.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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