Глава Минздрава: если бы мы с вами видели массовое увольнение медиков, мы бы видели его наяву

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Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Беларусь 1» опроверг массовое увольнение медиков, однако не отрицал нехватку медицинских кадров.

 

Министр Пиневич в программе телеканала «Беларусь 1». Фото: скриншот видео.

 

«Если бы мы с вами видели массовое увольнение медиков, мы бы видели его наяву», — сказал министр.

Он заявил, что в стране «этого нет», однако отметил, что нехватка медицинских кадров «является одной из примет современности в любой стране», «потому что подготовка медицинского специалиста является крайне трудоемким процессом».

«Даже если материальное вознаграждение является достаточным или адекватным в понимании страны, вопросы медицинской профессиональной деятельности несут огромное количество рисков», — сказал Пиневич.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о преследовании медработников за их гражданскую позицию и переезде врачей в другие страны, в том числе по политическим мотивам.
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Тэги: увольнение медиков здравоохранение Персона: Дмитрий Пиневич Город: Минск

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