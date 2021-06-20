Банки установили новые курсы валют в обменниках
Банки, работающие на территории республики установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.
По данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,52, а купить по 2,525 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,56);
евро 2,992 / 3,002 (3,04);
100 российских рублей 3,47 / 3,479 (3,55).
На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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