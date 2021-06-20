На Евро-2020 настала пора решающих матчей в группах
Сыграны все поединки второго тура группового этапа. Сборным осталось провести всего по одному матчу.
Накануне были проведены три встречи:
- Венгрия — Франция — 1:1;
- Португалия — Германия — 2:4;
- Испания — Польша — 1:1.
В настоящее время турнирное положение в группах следующее:
группа А
- Италия — 6
- Уэльс — 4
- Швейцария — 1
- Турция — 0
группа В
- Бельгия — 6
- Россия — 3
- Финляндия — 3
- Дания — 0
группа С
- Чехия — 4
- Англия — 4
- Хорватия — 1
- Шотландия — 1
группа D
- Швеция — 4
- Словакия — 3
- Испания — 2
- Польша — 1
группа Е
- Франция — 4
- Германия — 3
- Португалия — 3
- Венгрия — 1
группа F
- Франция — 4
- Германия — 3
- Португалия — 3
- Венгрия — 1
Как видим, очень мало команд потеряло шансы выхода в плей-офф, у большинства они остаются.
Сегодня с двумя (как минимум) своими представителями в 1/8 финала определится квартет A: в Риме на «Олимпико» сойдутся лидеры группы Италия и Уэльс, а в Баку на «Олимпийском» Швейцария и Турция. Оба матча начнутся в 19:00 по минскому времени.