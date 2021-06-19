Фотофакт. В Киеве открыли памятник умершим от коронавируса медикам

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В Киеве открыли памятник в честь медицинских работников, умерших во время борьбы с коронавирусом. Монумент установили у центрального входа городской клинической больницы №4.

 

Фото: facebook.com/kievmed4.

 

Как передает УНИАН, об этом 19 июня сообщили на Facebook-странице медучреждения.

Памятник выполнен в форме ладоней с горящей свечой между ними, конструкция стоит на пьедестале высотой в рост человека.

«Медицинским работникам, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе с пандемией COVID-19 в Украине», — выгравирована надпись на пьедестале.

В открытии памятного знака приняли участие глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, депутаты Верховной Рады и Киевского горсовета, чиновники, меценаты, медицинские работники и местные жители.

«Врачи — главные герои последних двух лет во всем мире. Весь 2020-й год они ежедневно боролись с маленьким вирусом, который повлиял на ход жизни многих людей. И в этой борьбе, к сожалению, у нас были не только победы, но и поражения — мы теряли жизни... Жизни пациентов и жизни врачей, которые жертвовали собой в борьбе за жизнь других. Поэтому врачи - реальные герои этого времени», — рассказали в столичной больнице.

В ходе церемонии открытия памятника собравшиеся почтили память умерших медиков минутой молчания, к памятному знаку возложили цветы.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус памятник медикам Персона: Виктор Ляшко Город: Киев

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