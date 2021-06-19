Пейте какао – оно защитит вас от болезней сердца и мозга

Вещества, которые содержатся в какао, снижают риск сердечного приступа и слабоумия, утверждает портал medikforum.ru .

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Употребление какао повышает защиту человека от болезней сердца и мозга – об этом говорят результаты исследования, опубликованного журналом Neurology. Ученые констатируют, что какао-порошок содержит полифенольные соединения (флаванолы), которые оказывают выраженное позитивное действие на состояние сосудов. По мнению научных экспертов, «какао, богатое флаванолами, улучшает уровень оксида азота в крови, что расслабляет и расширяет кровеносные сосуды и артерии, улучшая проходящей через них кровоток».

Также было обнаружено, что с потреблением какао ассоциируются снижение уровня «плохого» холестерина ЛПНП в крови, а также уменьшение сосудистого воспаления. Обзор девяти исследований, в которых были учтены данные 157 809 человек, показал, что более высокий уровень потребления какао связан со значительно меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от их последствий.

Что касается преимуществ какао для мозга, ряд исследований свидетельствует: его полифенольные соединения снижают риск нейродегенеративных заболеваний за счет улучшения функции мозга и кровотока. Было установлено, что данные вещества способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и участвовать в биохимических путях, производящих нейроны и важные для здорового функционирования мозга молекулы. Вдобавок благодаря их влиянию на выработку оксида азота, который расслабляет мышцы кровеносных сосудов, улучшается кровоснабжение мозга. Научные специалисты резюмируют, что ежедневное употребление флаванолов какао может улучшить умственную работоспособность у людей с психическими нарушениями и без них.