В Минске пьяная женщина протаранила «Опель» — тот влетел в остановку общественного транспорта
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Субботним утром 19 июля на проспекте Дзержинского в Минске дама на автомобиле «Сузуки» двигалась по прилегающей к дому №119 территории и врезалась в припаркованный автомобиль «Опель»,
От удара «Опель» отбросило на остановочный пункт общественного транспорта. По счастливой случайности, никто не пострадал.
Установлено, что 31-летняя виновница ДТП управляла автомобилем в нетрезвом состоянии освидетельствование выявило в ее организме 2,47 промилле алкоголя.
Фото: ГАИ Мингорисполкома.