COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 711 случаев инфекции

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 711 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 674 пациента, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

18 июня было зарегистрировано 764 заболевших, 17 июня — 873, 16 июня — 887, днем ранее — 501. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 410 096, выздоровело 402 876 человека. Умерло 3035 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 005 тестов на коронавирус (днем ранее 17 460). С начала эпидемии сделано 6 627 903 теста.

По данным Минздрава, в стране более 464,4 тысячи человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 760,4 тысячи — получили первую дозу вакцины.