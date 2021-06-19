Лукашенко: в Беларуси пока нет необходимости в обязательной вакцинации от COVID-19

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В Беларуси пока нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, заявил Александр Лукашенко 19 июня во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы.

 

Фото: president.gov.by.

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, медики заметили, что в России сейчас резкий подъем коронавирусной инфекции и власти принимают меры для введения обязательной вакцинации. В этой связи у поинтересовались, не планируется ли вводить обязательную вакцинацию трудовых коллективов от COVID-19 в Беларуси.

«Не дай бог. Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой пока нет», — сказал Лукашенко. Он добавил, что переживает за россиян, но рассчитывает, что эта вспышка коронавируса скоро закончится.

Через неделю Лукашенко планирует провести совещание по совершенствованию системы здравоохранения в Минске и борьбе с коронавирусом. «Мы посмотрим на ситуацию и подумаем, что нужно предпринять. Опыт у нас уже большой в этом плане, мы знаем, что надо делать, но тем не менее контроль должен быть и со стороны президента. И губернаторы, и должностные лица — все занимаются этой проблемой, каждый делает свое. Все распределено от президента до врача», — подчеркнул он.

В то же время Лукашенко отметил, что вакцинация от коронавируса лишней не будет. Особенно тех работников, которые имеют постоянные контакты с большим количеством людей. «Мы пока настоятельно рекомендуем, особенно врачам», — сказал он.

Лукашенко отметил, что в стране не торопятся с производством собственной вакцины, как в других странах, ведь пока нет такой необходимости: в Беларуси наладили выпуск российского препарата, подставляют плечо и китайские партнеры.

«Мы не будем торопиться. Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и не известно, какой штамм вируса будет в будущем году. Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет, — отметил Лукашенко. — Сегодня специалисты России заявляют, что у них вспышка этого вируса, 90% с лишним — индийский штамм. Что будет в будущем году, мы не знаем. Но знаем точно, что этот вирус будет с нами жить».

По данным Минздрава, на 18 июня в стране более 445,8 тысячи человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 747,5 тысячи — получили первую дозу вакцины.

 

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус обязательная вакцинация Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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