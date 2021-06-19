Генассамблея ООН призвала прекратить поставки оружия в Мьянму, против проголосовала лишь Беларусь

Генеральная Ассамблея ООН приняла в пятницу резолюцию, призывающую все страны прекратить поставки оружия в Мьянму, а военных внутри страны -- прекратить насилие и восстановить демократию.

Протесты в Мьянме. Фото: Myanmar Now.

Как сообщает ТАСС , вподдержку резолюции на заседании Генассамблеи высказались 119 стран, 36 воздержались, против проголосовала только Беларусь. Россия и Китай при голосовании воздержались. Остальные постоянные члены Совета Безопасности -- Великобритания, Соединенные Штаты и Франция - поддержали резолюцию.

Документ также призывает военных уважать результаты всеобщих выборов в ноябре 2020 года, освободить находящихся в тюрьме представителей гражданских властей, немедленно разрешить въезд в страну спецпосланника генерального секретаря Кристин Шранер Бургенер и обеспечить доступ гуманитарной помощи нуждающимся.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не носят обязывающего характера. Однако данный документ был принят в обстановке, когда Совет Безопасности даже не приступал к обсуждению резолюций по этой теме, поскольку мнения его постоянных членов в этом вопросе значительно расходятся. Оппозиция Мьянмы настаивает, чтобы против военных были введены санкции, а продажу им оружия запретили. Их поддерживают США, Великобритания и Франция. В то же время Россия и Китай неоднократно указывали, что санкции могут лишь усугубить ситуацию и ожесточить стороны, приведя к эскалации насилия.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты около 860 участников протестного движения.