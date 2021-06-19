Три человека утонули в пятницу, среди погибших подросток

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16-летний подросток утонул накануне поздно вечером в Минском районе, сообщили в МЧС.

Как отмечается, в 22:09 поступило сообщение об утонувшем ребенке в Птиче возле агрогородка Крупица. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили и достали из воды тело утонувшего.

Кроме этого, в МЧС рассказали еще о двух фактах гибели на воде: в Припяти (возле Турова) утонул 33-длетний мужчина, а в Соже (у поселка Ченки) — 45-летняя женщина, тело которой еще не нашли.

 

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