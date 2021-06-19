Что случилось с валютой
На минувшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции они сдали:
- евро на 0,0268 пункта (с 3,0232 до 2,9964 белорусского рубля);
- злотый на 0,0146 пункта (с 6,7383 до 6,5923 белорусского рубля за 10 злотых).
Три другие выросли:
- доллар на 0,0343 пункта (с 2,481 до 2,5153 белорусского рубля);
- российский рубль на 0,0221 пункта (с 3,4629 до 3,485 белорусского рубля за 100 российских);
- гривна на 0,0644 пункта (с 9,1813 до 9,2457 белорусского рубля за 100 гривен).
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