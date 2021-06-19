На Кузбассе разбился самолет — много погибших

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Авиакатастрофа произошла в субботу утром в небе над Кемеровской области, сообщили в региональном МЧС.

Фото из Википедии

Утром в районе спортивного аэродрома Танай в селе Журавлево совершил жесткую посадку самолет Л-410, со спортсменами-парашютистами на борту.

На данный момент известно о девяти погибших. Твкие данные ТАСС сообщил глава областной организации ДОСААФ Виктор Шемоханов.

В местной прокуратуре отметили, что за некоторое время до падения экипаж успел сообщить  об отказе одного из двигателей.

 

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Тэги: авиакатастрофа Персона: Виктор Шемоханов Город: Кемерово

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