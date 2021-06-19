На Евро-2020 тремя матчами завершается второй тур группового этапа

Сегодняшний игровой день на чемпионате Европы по футболу подведет черту под вторым туром группового этапа.

Вначале на будапештской «Пушкаш-Арене» сойдутся венгры и французы (начало в 16:00).

Далее эстафету подхватит «Альянц-Арена», на которой в 19:00 будет дан стартовый свисток в поединке португальцев и немцев.

Завершится день на «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Здесь в 22:00 начнут определять сильнейшего испанцы и поляки.

Накануне прошли три матча:

Швеция — Словакия — 1:0;

Хорватия — Чехия — 1:1;

Англия — Шотландия — 0:0.