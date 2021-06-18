Белорусские баскетболистки уступили словачкам на ЧЕ

Женская сборная Беларуси уступила команде Словакии в матче группового раунда чемпионата Европы со счетом 54:58.

Наибольшим количеством очков с составе белорусской команды отметились Бентли (17 + 3 подб. + 4 паса), Попова (13 + 8 подб.) и Веремеенко (12 + 11 подб.).

Белоруски занимают второе место в группе благодаря победе над чемпионками Европы — сборной Испании. Со шведками наши спортсменки сыграют 20 июня.

Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые и третьи места, проведут стыковые матчи.