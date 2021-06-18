После изменений в УК тысячи заключенных выйдут на свободу раньше

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В Уголовный кодекс внесены изменения о правилах зачета сроков содержания под стражей. Теперь день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего и усиленного режима (раньше было день за день), куда по решению суда направляют большинство осужденных к лишению свободы.

Поскольку нововведение улучшает положение заключенных, им пересчитают сроки с учетом новых правил. Это значит, тысячи людей выйдут на свободу раньше.

Для осужденных, которые отбывают наказание в колониях строгого, особого режима и тюрьмах, ничего не изменится в части зачета срока под стражей — день за день, как было и ранее.
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Тэги: СИЗО протесты

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