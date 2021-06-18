50 песен для прогулки: A1 Xplore Music от Deezer подобрал плейлист для лучших вечеров лета

19 июня во всем мире отмечается Международный день прогулки. Специально для тех, кто любит шагать в своем ритме, A1 Xplore Music от Deezer выбрал 50 лучших песен, которые помогут сделать это занятие еще приятнее.

Для одних прогулка — это способ замедлиться и уединиться, для других — возможность снять стресс или избавиться от лишних калорий. Поэтому кому-то нравится двигаться, слушая в наушниках хип-хоп, а кому-то по душе только романтичные баллады.

В плейлисте , составленном А1 в коллаборации с французской платформой Deezer, собраны 50 треков на любой вкус: Kings of Leon, Макс Корж, Moby, Monatik, «Руки вверх», Ленни Кравиц, Maroon 5, Kazka, Баста.

Рок, танцевальные хиты, инди, рэп, электроника — каждый найдет в подборке для прогулок что-то свое.

После регистрации на сервисе все пользователи A1 Xplore Music от Deezer могут не только сохранить этот плейлист себе, но и поделиться им с теми, для кого движение и музыка тоже неразделимы.