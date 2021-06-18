В Москве вспышка индийского штамма коронавируса

В столице России за последние сутки выявлено девять тысяч новых случаев коронавируса. Такое фиксируется впервые с начала пандемии. У почти 90% заболевших выявлен так называемый индийский штамм — более агрессивный.

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Чтобы противостоять этому штамму, иммунный статус человека должен быть в два раза выше, чем если бы речь шла об уханьском штамме.

«То есть, по сути дела мы начинаем заново проходить эту историю. Причем с тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций, просто огромный рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19, и еле-еле успеваем», — отметил в комментарии для Первого канала мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве уже развернуто 17 тысяч ковидных коек, в ближайшее время их число планируется довести до 20 тысяч.

Как отметил Собянин, отменять действующие антиковидные меры пока не планируется. Сохраняются ограничения для заведений общепита, под запрет попадают массовые мероприятия с участием более тысячи человек, закрываются фан-зоны для болельщиков.