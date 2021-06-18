Хозяйку гродненского магазина оштрафовали за пикет «под видом продажи»

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Хозяйка гродненского магазина национальной символики «Адметнасць» Ольга Веремеенко оштрафована на 2030 рублей (70 базовых величин).

Решение вынес 18 июня суд Ленинского района областного центра, передает БелаПАН.

Веремеенко обвинили в том, что 3 июня она участвовала в пикетировании путем «демонстрации продукции с бело-красно-белым флагами и гербом "Погоня" под видом их продажи» (ч. 1 ст. 24.23 КоАП).

Ей запретили продавать товары в бело-красных цветах и с «Погоней». Все изъятые ранее товары, за исключением трех маек, суд постановил уничтожить.

Веремеенко задержали 3 июня и держали в изоляторе гродненской тюрьмы трое суток. Там у женщины случился гипертонический криз, ей вызывали скорую помощь. Как и другим «политическим», ей запрещали сидеть в камере с 6:00 до 22:00. На следующий день после освобождения у владелицы магазина, по ее словам, также поднималось давление.
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Тэги: штраф бчб-символика бело-красно-белый флаг Персона: Ольга Веремеенко Город: Гродно

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