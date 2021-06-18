Активисту Свободного объединения спортсменов Константину Яковлеву дали 15 суток

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Главный тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Беларуси Константин Яковлев 18 июня арестован на 15 суток, сообщает в соцсетях Белорусский фонд спортивной солидарности.

Дело рассмотрел суд Минского района. Яковлева обвинили в правонарушении по ч. 1 ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Константин Яковлев был задержан 16 июня. Утром он вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах (Брестская область) журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста. По дороге в Минск машину остановили, Яковлева задержали.

Вечером 16 июня спортсмен собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая.

 

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Тэги: Свободное объединение спортсменов Беларуси Персона: Константин Яковлев

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