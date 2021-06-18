Еще десять человек умерло в Беларуси от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 764 случая COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 740 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

17 июня было зарегистрировано 873 заболевших, 16 июня — 887, 15 июня — 501, днем ранее — 697. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 409 385, выздоровело 402 202 человека. Умерло 3025 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 460 тестов на коронавирус (днем ранее 20 697). С начала эпидемии сделано 6 610 898 тестов.

По данным Минздрава, в стране более 445,8 тысячи человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 747,5 тысячи — получили первую дозу вакцины.

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