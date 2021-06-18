Фотофакт. Вышел с «суток» монтажер видеоблога «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

После 15 суток административного ареста вышел на свободу Ярослав Писаренко — монтажер видеоблога «ЧестнОК».

Писаренко и автор проекта «ЧестнОК», журналист спортивного портала «Трибуна» и футболист клуба «Крумкачы» Александр Ивулин были задержаны 3 июня.

На следующий день суд Фрунзенского района осудил обоих по ст. 24.23 КоАП якобы за бело-красно-белый флаг в окне квартиры, где они проживают.

Писаренко был арестован на 15 суток, Ивулин — на 30 суток .