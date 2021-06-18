Лукашенко назначил новых послов и предостерег их от предательства

Александр Лукашенко 18 июня назначил послов Беларуси в Иране, Монголии и на Кубе.

Посольство в Иране возглавит Дмитрий Кольцов. Ранее он занимал должности заместителя начальника управления Азии, Австралии и Океании и начальника управления Африки и Ближнего Востока МИД.

Послом в Монголии назначен Дмитрий Горелик. До этого он работал начальником главного управления международного сотрудничества и торговли аппарата Совета министров.

Валерий Барановский стал послом Беларуси в Республике Куба. Ранее он возглавлял белорусское посольство в Литве.

Лукашенко также дал согласие на назначение Дмитрия Емельянова генеральным консулом Беларуси в китайском Чунцине.

Во время назначения Лукашенко предостерег дипломатов от предательства и призвал быть «достойными страны».

«Я просто публично хочу вас предупредить: вы — люди грамотные, опытные люди, люди с мозгами, и вы вправе иметь и имеете свою точку зрения, свое мнение. Но вы знаете, куда вы идете. Вы представляете страну и президента туда, куда вас сегодня президент направит. Поэтому я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение, надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать: “Я не могу”. Чтобы предательства не было», — сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Я об этом говорю, потому что были у нас послы (вы это хорошо знаете), которые поступали соответствующим образом. Путь это единичные случаи, но это неприемлемо. Вы — люди больше чем военные. Потому что военные — они при погонах, как и вы, но они в основном здесь, в стране. А вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди будут там на месте — в Монголии, Иране или на Кубе — делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы», — заявил Лукашенко.