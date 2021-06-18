В Беларуси уже полтысячи политзаключенных

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще пять человек, осужденных или содержащихся в СИЗО по обвинению в оскорблении президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и оскорблении государственных символов.

В список включены:

Герман Быхов — находится в СИЗО и обвиняется по ст. 130 УК (разжигание вражды в отношении другой социальной группы — сотрудников МВД);

Сергей Бобошев — осужден на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти);

Александр Агрейцович — осужден на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 188 УК (клевета);

Дмитрий Бабок — осужден на год лишения свободы по ст. 368 УК (оскорбление президента);

Юрий Бирюк — осужден на полтора года лишения свободы по ст. 368 УК (оскорбление президента).

Правозащитники считают их преследование «политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения», а их самих — политическими заключенными.

В связи с этим восемь правозащитных организаций в совместном заявлении требуют немедленно освободить Быхова, Бобошева, Агрейцовича, Бабка, Бирюка и других политзаключенных, а также прекратить политические репрессии против граждан страны.

Кроме того, правозащитники требуют: принять меры по декриминализации диффамационных правонарушений и отменить статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно статьи 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391; прекратить все ранее возбужденные по согласно этим статьям уголовные дела.

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», консультационный центр «Хьюман константа», «Инициатива FORB», Белорусский ПЕН-центр.

Таким образом, по состоянию на 18 июня политзаключенными в Беларуси признан 501 человек.

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