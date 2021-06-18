Евро опустился ниже отметки в 3 рубля
На открытии торгов на БВФБ в пятницу евро существенно падает.
По данным на 10:30, три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:
- евро — 2,997 белорусского рубля (-0,0155 пункта);
- доллар — 2,5202 белорусского рубля (-0,0005 пункта);
- российский рубль — 3,4869 белорусского рубля за 100 российских (+0,0113 пункта).
Читайте также:
Белорусы продолжают забирать свои вклады Более 7,61 млрд рублей: белорусские предприятия находятся в долгах как в шелках «Рост цен и снижения курса рубля». Белорусские предприятия готовятся к худшему