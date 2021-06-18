Евро опустился ниже отметки в 3 рубля

На открытии торгов на БВФБ в пятницу евро существенно падает.

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По данным на 10:30, три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

евро — 2,997 белорусского рубля (-0,0155 пункта);

доллар — 2,5202 белорусского рубля (-0,0005 пункта);

российский рубль — 3,4869 белорусского рубля за 100 российских (+0,0113 пункта).

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