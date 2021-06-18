КГК ставит под сомнение эффективность налоговых льгот

С учетом значительного влияния налоговых льгот на поступления в бюджет требуется оценить эффективность этих льгот, заявил заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско на заседании Палаты представителей 17 июня. Фрагменты его выступления приводит пресс-служба КГК.

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Нижняя палата парламента рассмотрела законопроекты «по итогам исполнения республиканского бюджета за 2020 год с учетом заключения Комитета госконтроля, подготовленного на отчет правительства о его исполнении», сообщает пресс-служба.

По словам Баско, проведенной внешней проверкой итоговые данные отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год подтверждаются.

«Вместе с тем он обратил внимание на имеющиеся проблемные вопросы. Так, на исполнение доходной части бюджета оказывает влияние значительный объем налоговых льгот, что требует продолжения работы по проведению оценки эффективности их использования и выработки предложений по совершенствованию механизма их применения», — говорится в сообщен.

Следует отметить, что Минфин Беларуси с учетом существующих рисков для исполнения бюджета предлагает пойти на отмену ряда налоговых льгот.

Выступая в апреле на Республиканском деловом форуме, первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко отметил, что дополнительные расходы на здравоохранение, вызванные коронавирусом, создают риски для исполнения бюджета. В качестве основного внешнего фактора, создающего дополнительные вызовы, он выделил влияние реализуемого в России налогового маневра в нефтяной сфере.

«С учетом нынешнего положения государству необходимо пойти на упорядочивание множественных налоговых режимов посредством трансформации в какую-то единую систему поддержки предпринимательской деятельности (в том числе с ее закреплением в Налоговом кодексе)», — сказал Кийко, которого цитируют в последнем номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит».

По словам первого замминистра финансов, «в текущих реалиях назрело расширение налоговой базы за счет отмены налоговых льгот при одновременном совершенствовании способов их оплаты».

По сведениям БелаПАН, размер налоговых льгот в 2020 году, согласно оценкам властей, составлял около 5% ВВП.

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