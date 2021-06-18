Лавров рассказал Макею о встрече Путина и Байдена

Сергей Лавров проинформировал Владимира Макея о прошедшем в Женеве американо-российском саммите.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ, «С.В.Лавров проинформировал прибывшего в Российскую Федерацию с рабочим визитом В.В.Макея, а также послов стран СНГ об основных итогах состоявшихся накануне в Женеве российско-американских переговоров на высшем уровне».

Участники встречи также «обменялись мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки дня».

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