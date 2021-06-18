Менее трети белорусских предприятий торгует через интернет

В Беларуси электронными продажами занимаются почти 28% организаций. Такая оценка приводится в сообщении Национального статистического комитета, который опубликовал данные государственного статистического наблюдения об использовании организациями информационно-коммуникационных технологий.

В исследовании приняли участие 8.617 респондентов. «По данным наблюдения, в 2020 году электронные продажи товаров (работ, услуг) осуществляли 27,9% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) — 38,8%», — говорится в сообщении Белстата.

По данным статистического ведомства, «белорусский бизнес стабильно наращивает свой цифровой потенциал».

«На разработку, внедрение и использование цифровых технологий в 2020 году организации израсходовали 2.607,7 млн рублей», — отмечает Белстат.

На приобретение машин и оборудования, а также их техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт было направлено 26,8% от общей суммы затрат на разработку, внедрение и использование цифровых технологий. На оплату услуг сторонних организаций и специалистов — 25,7%, на приобретение программного обеспечения — 16%, на оплату телекоммуникационных услуг — 8,6%.

Среди обследованных организаций 70,4% имели веб-сайт, из них 72,8% использовали его для публикации каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 45% — для публикации вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 22,6% — для осуществления платежей посредством электронной платежной системы.

По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на 1 января 2021 года в Торговом реестре было зарегистрировано 25.539 интернет-магазинов, за 2020 год их количество увеличилось на 13,2%. Из общего количества 12.066 принадлежат юридическим лицам, 13.473 — индивидуальным предпринимателям.