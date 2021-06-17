Рааб и Лавров затронули тему Беларуси в телефонном разговоре

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17 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Великобритании Домиником Раабом. Беседа прошла по инициативе британской стороны, сообщает пресс-служба российского МИД.

В ходе обмена мнениями по международным вопросам акцент был сделан в том числе на ситуации вокруг Беларуси и в Украине.

Отмечается, что при обсуждении белорусской тематики Сергей Лавров «указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз».

В свою очередь Доминик Рааб на своей странице в «Твиттере» написал, что обсуждался ряд двусторонних и международных вопросов, «в том числе те, по которым мы глубоко расходимся».

24 мая глава МИД Великобритании заявил, что «диковинный поступок Лукашенко с самолетом Ryanair будет иметь серьезные последствия».

15 июня Рааб назвал обращение с задержанным в Минске в результате вынужденной посадки самолета Ryanair Романом Протасевичем неприемлемым, а организованный властями брифинг с его участием — постановочным. «Постановочная пресс-конференция, где Роман явно находился под давлением, продемонстрировала новый уровень в нападках режима Лукашенко на права человека», — написал глава МИД Великобритании.

 

 

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Тэги: Беларусь-Великобритания

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