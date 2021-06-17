Глава МВД Кубраков рассказал, когда в Беларуси введут военное положение

Чрезвычайное либо военное положение будет вводиться в Беларуси лишь в том случае, если решить вопросы по наведению порядка другим способом будет невозможно, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, комментируя журналистам принятый 17 июня Палатой представителей в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».

«Анализировали те события, которые происходили в других странах, не только в Республике Беларусь, но и в странах СНГ. С учетом этого анализа, есть необходимость корректировки данных законопроектов. Этот закон в первую очередь направлен на профилактику. На недопущение, на нейтрализацию угроз и вызовов, которые поступают в отношении нашей республики», — сказал Кубраков в эфире телеканала СТВ.

«Чрезвычайное либо военное положение будет вводиться лишь в том случае, если решить вопросы по наведению порядка и устранению тех проблем, которые будут, другим способом будет невозможно. Все меры направлены на безопасность наших граждан. Мы ее обеспечим в любом случае. Поэтому на сегодня мы принимаем эти законы, вносим предложения», — подчеркнул глава МВД.

Документ вносит изменения в законы о Вооруженных силах, о чрезвычайном и военном положении, а также это реализация норм декрета от 9 мая «О защите суверенитета и конституционного строя». Определяется роль государственной системы реагирования на акты терроризма и массовые беспорядки. Так, при введении чрезвычайного положения за координацию действий всех служб, в том числе силового блока, будет отвечать Совет безопасности.

Как сообщалось, в подписанном 9 мая декрете говорится, что «в случае гибели президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера незамедлительно на основании решения Совета безопасности в установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное положение; государственные органы, их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности».

Совбез определяет «перечень подлежащих применению в условиях чрезвычайного или военного положения мер, ограничений (приостановлений), включая: установление ограничений на свободу передвижения; запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий; запрещение проведения забастовок; установление комендантского часа; обеспечение безопасности лиц и объектов».

Решения Совбеза «по реализации полномочий, предусмотренных настоящим декретом», обязательны «для всех государственных органов, иных организаций, должностных лиц и граждан; подлежат незамедлительному исполнению; принимаются путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов Совета безопасности, но не менее чем двумя третями голосов от их общего числа».