Ярошук: мы продолжим борьбу за свободу для трудящихся Беларуси, пока не добьемся победы

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Чествование независимого профсоюзного движения в лице Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) и его членских организаций в качестве лауреата международной премии имени Артура Свенссона состоялась 17 июня в онлайн-формате.

Председатель БКДП на церемонии отметил, что независимые профсоюзы «чрезвычайно горды» присуждением им такой награды.

«Вместе с тем мы отдаем себе отчет, что наша борьба за свободу и демократию, за то, чтобы принести свободу трудящимся нашей страны, пока не завершилась успехом, — сказал он. — То дело, которое было начато в августе прошлого года, когда многие наши члены вышли на стачки и забастовки, боролись за то, чтобы в стране наступили перемены, чтобы в конечном итоге мы стали жить в условиях демократии, — пока еще мы победы не достигли».

«Но хочу вас заверить, что мы обязательно это сделаем и оправдаем эту награду, которую мы сегодня считаем пока еще только авансом», — добавил он.

По словам Ярошука, в советское время и в современной Беларуси «профсоюзы служили конкретным утилитарным интересам политических партий и правящих режимов».

Однако в начале 1990-х годов небольшая группа людей создала первые независимые профсоюзы, которые в 1993 году объединились в БКДП. Они смогли «пойти своим путем и несли знамя, идеалы и принципы независимого профсоюзного движения в Беларуси».

Премия Артура Свенссона присуждена независимому профсоюзному движению Беларуси в апреле этого года за «бесстрашную борьбу за демократию и основные права профсоюзов в период последней диктатуры Европы».

«Беларусь считается одной из худших стран в мире в плане нарушения прав трудящихся, — говорилось в сообщении на сайте премии. — Правозащитные организации на протяжении многих лет выражали глубокую озабоченность нарушениями прав человека в стране, «исчезновениями», насилием со стороны милиции и отсутствием свободы слова и ассоциаций. Несмотря на попытки режима Лукашенко взять под контроль независимые профсоюзы, усложнить вступление в их ряды, создание организаций и ведение профсоюзной деятельности, они никогда не сдавались и продолжали работать ради своих членов».

Комитет премии отметил, что на фоне «явно сфальсифицированных президентских выборов 2020 года» ситуация в Беларуси «стала еще хуже». Оппозиция «во всех ее формах» испытала на себе жестокость силовиков, ее представители подверглись «тюремному заключению и преследованиям».

«Независимое профсоюзное движение заняло центральное место в борьбе против фальсификации результатов выборов и в борьбе за демократию, — говорится в сообщении. — Была волна забастовок, акций и демонстраций с требованием отмены результатов выборов и освобождения всех политзаключенных. На забастовки и демонстрации ответили террором, массовыми арестами и пытками. Ряд представителей профсоюзов и активистов уволили с работы, многие были заключены в тюрьмы или вынуждены бежать из страны. В офисах профсоюзов прошли обыски, их закрыли. Тем не менее профсоюзы БКДП набрали новых членов, сформировали новые местные профсоюзы и продолжили борьбу. В конце концов это возымеет решающее значение для падения режима Лукашенко».

В оргкомитете премии заявили, что после падения режима и при формировании нового политического и экономического устройства страны «активное профсоюзное движение, независимое от политических властей, будет иметь решающее значение в создании общества, которое служит подавляющему большинству».

Международная премия Артура Свенссона учреждена норвежским профсоюзом Industri Energi, который объединяет работников нефтяной, химической, лесной промышленности, металлургии и фармацевтики. Премия призвана продвигать и укреплять профсоюзы и их права на международном уровне.

Денежная часть премии составляет 500 тыс. норвежских крон (около 60 тыс. долларов). Половина этой суммы вручается непосредственно победителю, вторая половина расходуется на проекты, связанные с призером. Средства предоставляются Международным фондом солидарности Industri Energi.

 

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Тэги: профсоюзы независимые профсоюзы БКДП Персона: Александр Ярошук

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