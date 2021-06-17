Белорусы продолжают умирать от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 873 случая COVID-19 , скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 949 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

16 июня было зарегистрировано 887 заболевших, 15 июня — 501, 14 июня — 697, днем ранее — 923. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 408.621, выздоровело 401.462 человека. Умерло 3.015 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20.697 тестов на коронавирус (днем ранее 17.527). С начала эпидемии сделано 6.593.438 тестов.

По данным Минздрава, в стране более 423,9 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 733,6 тыс. — получили первую дозу вакцины.

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