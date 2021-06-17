Суд над активистом Свободного объединения спортсменов Константином Яковлевым перенесен

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Суд над главным тренером гандбольного клуба «Витязь», активистом Свободного объединения спортсменов Константином Яковлевым перенесен на 18 июня, сообщает телеграм-канал «Сборная ЗОЖ».

Фото со страницы Константина в соцсети

Дело отправлено на доработку. Рассмотрение продолжится завтра предварительно в 10.00 в ИВС Минского района.

«Судебное заседание прошло быстро. Сначала судья отпустил Костю, а через пять минут изменил решение и оставил в ИВС», — говорится в сообщении.

Яковлев был задержан 16 июня. Утром он вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах (Брестская область) журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста. По дороге в Минск машину остановили, Яковлева задержали.

Вечером 16 июня спортсмен собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая.

 

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Тэги: репрессии задержания Свободное объединение спортсменов Беларуси Персона: Константин Яковлев Город: Минск

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