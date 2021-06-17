У краеведа из Докшицкого района Константина Шиталя прошел обыск

/ Общество
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У краеведа и общественного активиста из Докшицкого района (Витебская область) Константина Шиталя прошел обыск, изъята техника.

Фото со страницы Константина в соцсети

Как рассказал Шиталь на своей странице в соцсети, обыск проведен в рамках дела по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) из-за нескольких сообщений в докшицком телеграм-чате, где, по объяснению силовиков, размещены оскорбления трех сотрудников Докшицкого РОВД.

Шиталь находится в статусе свидетеля.

«Согласно постановлению на обыск, якобы у меня как у администратора чата (на самом деле я не администратор) могут быть материалы, необходимые для следствия», — отметил активист.

 

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Тэги: обыск Персона: Константин Шиталь Город: Докшицы

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