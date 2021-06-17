Политзаключенную журналистку Дарью Чульцову перевели в гомельскую колонию

Осужденную на два года лишения свободы корреспондентку «Белсата» Дарью Чульцову перевели в исправительную колонию № 4 Гомеля, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) со ссылкой на маму девушки, получившую официальное извещение из колонии.

В БАЖ отметили, что в гомельской колонии также находится Екатерина Андреева (Бахвалова) — коллега Чульцовой, с которой они проходили по одному делу.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов на символической «площади Перемен» в Минске.

На заседании суда Фрунзенского района столицы 18 февраля судья Наталья Бугук признала их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях) и приговорила к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

23 апреля Минский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор и оставил его в силе.

Во время процедур по обжалованию Андрееву и Чульцову содержали в следственном изоляторе Жодино. Обеих поставили на профилактический учет как «склонных к экстремизму и иным деструктивным действиям».

Белорусское правозащитное сообщество признало журналисток политическими заключенными.

10 июня Международный женский медиафонд (IWMF) объявил Андрееву и Чульцову лауреатами 31-й премии «Отвага в журналистике» наряду с перуанской журналисткой-расследователем Паолой Угас, американской фотожурналисткой-документалистом Ванессой Шарло и редакционным штатом индийской газеты Khabar Lahariya.

Читайте также: