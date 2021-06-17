Биржа: доллар существенно вырос на торгах 17 июня

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились торги в четверг, 17 июня.

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Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

доллар — 2,5207 белорусского рубля (+0,0253 пункта);

российский рубль — 3,4756 белорусского рубля за 100 российских (+0,0083 пункта);

евро — 3,0125 белорусского рубля (-0,0137пункта).

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