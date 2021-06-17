Госдеп обещает новые санкции в отношении Беларуси

Соединенные Штаты Америки готовятся ввести новые санкции в отношении Беларуси, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 17 июня, выступая на Братиславском форуме GLOBSEC-2021.

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Интернет-аудитория поинтересовалась у американского политика, в каком ключе обсуждалась Беларусь на состоявшейся накануне встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, а также какими будут следующие шаги США в отношении Беларуси.

«Беларусь была одной из тем на вчерашнем саммите, — отметила Нуланд. — Президент [Байден] ясно дал понять, что мы категорически не согласны с Россией. Не думаю, что другой президент спорил с тем, что мы подходим к теме Беларуси по-разному. Президент Байден абсолютно ясно дал понять: посадить самолет, достать из него инакомыслящего человека, выставить его напоказ сплошь в синяках — это просто беззаконие».

«Мы считаем, что единственный способ продемонстрировать уважение к правам и выбору белорусского народа — провести по-настоящему свободные и справедливые выборы. И господин Лукашенко явно боится пойти на это», — добавила она.

Нуланд заявила, что Соединенные Штаты, как и Европа, уже ввели ряд санкций в отношении Беларуси. «И, полагаю, на следующей неделе вы увидите, что их станет больше», — заявила заместитель госсекретаря США.

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